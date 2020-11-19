أول اجتماع اسرائيلي- فلسطيني في رام الله بعد عودة التنسيق الأمني

أفادت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية "كان" عن عقد أول اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين منذ إعلان السلطة الفلسطينية عن استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.

وجرى الاجتماع، اليوم، في رام الله بين منسق شؤون المناطق التابع للحكومة الاسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، وهو المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل من قبل السلطة، ووفقًا لمسؤول فلسطيني فإن الجانبين ناقشا إعادة العلاقات إلى سابق عهدها بين الجانبين.

وقبل يومين، أعلنت السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وأنها ستستلم أموال المقاصة، جاء هذا التطور بعد أن تلقت السلطة رسالة من إسرائيل تعلن بها أنها ملتزمة بالاتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفادت هيئة البث، أمس، أن السلطة الفلسطينية أبلغت مسؤولين غربيين، عن استعدادها تغيير قانون دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وفي إطار التغيير المنْوي إجراؤه فان أسر السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية لن يتلقوا رواتبهم وفقًا لحجم محكوميتهم وحجم الهجوم الذي قاموا بتنفيذه، وإنما الرواتب ستعتمد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر وعدد أفراد الأسرة.

(م ش)