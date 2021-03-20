أول احتفال بعيد النوروز في الطبقة

وأقيم الحفل، في المدينة الرياضية بالطبقة، بمشاركة المئات من الأهالي وممثلين عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والمجالس المدنية والشبيبة الثورية والمرأة الشابة في المدينة.

ورحب مقدما الحفل بريفان دودخ وعامر عناد بالحضور، ثم دعوهم إلى الوقوف دقيقة صمت استذكار لأرواح الشهداء، كما دعا المقدمان مجلس عوائل الشهداء لإشعال شعلة النار التي ترمز إلى الحرية والسلام.

ألقيت بعدها عدة كلمات باسم الإدارة المدنية للطبقة، مجلس عوائل الشهداء، قوات سوريا الديمقراطية، حزب سوريا المستقبل والمرأة الشابة.

وهنأت الكلمات شعوب شمال وشرق سوريا بعيد نوروز معتبرين إياه عيد السلام والحرية.

بعدها تم تقديم عدة عروض فنية من التراث العربي والكردي والشركسي، قدمتها فرق من مختلف المناطق مثل الطبقة، والرقة والجزيرة، وهي: "فرقة درة الفرات والشركسية، فرقة أفستا خابور، فرقة الدبكة الشعبية، والفنانين الملك اليتم، منة الله، عطا الله، والفنان سلمان".

والجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يحتفل فيها أهالي الطبقة بعيد النوروز.

(س ر)

ANAH