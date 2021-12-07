أوكرانيا والتهديدات الروسية.. الولايات المتحدة تهدد الأخيرة بسلاح العقوبات

من المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مكالمة عبر الهاتف "عالية المخاطر" سيستخدمها بايدن في محاولة لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، حيث يحشد الأخير الآلاف من قواته بالقرب من الحدود الأوكرانية، بحسب وكالة رويترز.

وتشاور بايدن مع الحلفاء الأوروبيين يوم الإثنين لمناقشة خطط فرض عقوبات على روسيا والسعي إلى موقف قوي من الحلفاء يدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وتحدث بايدن إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ودعوا روسيا إلى تهدئة التوترات والعودة إلى الدبلوماسية، وقالوا إن فرقهم ستبقى على اتصال وثيق، بما في ذلك التشاور مع حلفاء الناتو وشركاء الاتحاد الأوروبي، بشأن "نهج منسق وشامل"، حسبما قال البيت الأبيض.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن فريق بايدن حدد مجموعة من العقوبات الاقتصادية لفرضها في حالة شنت روسيا غزوًا ضد أوكرانيا.

وقال مصدر منفصل مطلع على الوضع إنه تمت مناقشة استهداف الدائرة المقربة من بوتين لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال مصدر آخر إنه يجري النظر أيضًا في فرض عقوبات على أكبر البنوك في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين قد اتخذ قرارًا نهائيًّا بغزو أوكرانيا.

من المتوقع أن تحدث مكالمة الفيديو، في حوالي الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.

وتتهم أوكرانيا وقوى الناتو روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود، مما أثار مخاوف من هجوم محتمل. وتنفي موسكو أي خطة من هذا القبيل وتتهم كييف بتعزيز قواتها في شرقها، حيث يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على جزء كبير من الأراضي الأوكرانية.

وقال المسؤول البارز في إدارة بايدن إن بايدن سيحذر بوتين من عقوبات اقتصادية شديدة إذا شن الحرب ضد أوكرانيا.

وحثت الولايات المتحدة كلا البلدين على العودة إلى مجموعة من الاتفاقات الموقعة عامي 2014 و2015 والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين المتحدثين بالروسية شرق أوكرانيا.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المحادثات ستركز على ما تعتبره روسيا توسعًا زاحفًا للناتو نحو حدودها، فضلًا عن الضمانات الأمنية طويلة المدى لروسيا.

وقال بوتين إنه يريد ضمانات ملزمة قانونًا بأن الناتو لن يتوسع شرقًا وبأن يقدموا تعهدا بعدم نشر أنواع معينة من الأسلحة في دول قريبة من روسيا، بما في ذلك أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يثير بوتين إمكانية عقد قمة أميركية روسية أخرى مع بايدن أيضًا. آخر مرة تحدثوا فيها عبر الهاتف في تموز والتقى الرئيسان وجها لوجه في قمة عقدت في حزيران في جنيف.

ويوم الإثنين، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، تقريبًا مع جميع مسؤولي دفاع الناتو وناقشوا "التطورات الأمنية الهامة في جميع أنحاء أوروبا".

وفي الأمم المتحدة، قال المتحدث ستيفان دوغاريك للصحفيين يوم الإثنين إن الاجتماع بين بايدن وبوتين "مهم للغاية، بالنظر إلى السياق الحالي لما نراه يحدث في أجزاء كثيرة من العالم".

(م ش)