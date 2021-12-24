وقالت الخارجية الأميركية في بيان صحفي منشور على صفحتها الإلكترونية "ترحب الولايات المتحدة بإعلان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التصميم القوي لقوات الحكومة الأوكرانية والقوات التي تقودها روسيا شرق أوكرانيا على الالتزام الكامل بتدابير تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت "نأمل أن يؤدي السلام الناتج عن ذلك إلى إيجاد المساحة الدبلوماسية اللازمة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتوفير مناخ إيجابي لمزيد من المناقشة".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنها "تثني على جهود الممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتحث جميع الأطراف على الاستمرار في وقف إطلاق النار، من أجل الأمن المشترك للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة".

وتؤكد الولايات المتحدة "أنه لا يمكن حل النزاع شرق أوكرانيا إلا في بيئة من خفض التصعيد".

وأوضحت الخارجية أن واشنطن "مستعدة للمساعدة في تسهيل اتفاقات مينسك، لدعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ودعا البيان موسكو إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق مينسك بسحب القوات العسكرية من خط التّماس شرق أوكرانيا، وسحب القوات التي حشدتها على طول حدود أوكرانيا وإنهاء خطابها العدواني.

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتباراً من بداية كانون الثاني"، لكن ضمن شروط.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض مستعد للتفاوض بشكل ثنائي أو متعدد من خلال "عدة قنوات"، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع الأول ومكانه.

وقال "ثمة نقاط أثارتها روسيا ونرى أننا نستطيع مناقشتها، مقابل نقاط أخرى يعلم الروس أننا لن نقبل بها البتة".

وشدد على "وجوب أن يقوم أي حوار على مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن تطرح مخاوفنا أيضاً على الطاولة".

(م ش)