أوكرانيا تُعلّق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا من نقطة تدفق رئيسة

وأعلنت شبكة الغاز الأوكرانية أنَّ تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر إحدى نقطتي تدفق رئيسيتين، ستتوقف اليوم الأربعاء، نتيجة تعطيل القوات الروسية للعمليات هناك، في خطوة قد تؤدي إلى نقص الإمدادات، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت المؤسسة المسؤولة عن تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، إنَّه لن يصبح من الممكن نقل الغاز الروسي عبر سوخرانيفكا بداية من الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقاً لبيان على موقع الشبكة على الإنترنت.

ويمكن إعادة توجيه الوقود عبر نقطة تدفق رئيسة أخرى، مما يسمح بتنفيذ العقود الأوروبية، لكنْ من غير الواضح من المسؤول عن اتخاذ ذلك القرار.

وحذّرت أوكرانيا روسيا من قبل بشأن تصرفات جنودها في منطقة لوهانسك والتي قد تتسبّب في تعطّل نحو ثلث الغاز الذي ينتقل من الدولة الواقعة شرق أوروبا إلى باقي أنحاء القارة.

وهددت تصرفات القوات الروسية سلامة نظام نقل الغاز الأوكراني، مما دفع الشبكة إلى إعلان القوة القاهرة في نقطة تدفق الغاز عبر سوخرانيفكا.

قالت الشبكة: "أبلغت الشركة (غازبروم) مراراً بتهديدات تعطّل تدفق الغاز بسبب أعمال قوات الاحتلال في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وطالبت بوقف التدخل في تشغيل المنشآت، لكن تم تجاهل تلك المناشدات". لم تعلّق شركة "غازبروم" الروسية على الفور.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية 8.1%، لتعوّض خسائرها السابقة، في حين عاودت الأسعار التراجع بعد ذلك، وقد ارتفعت بنسبة 4.1% لتبلغ 97.63 يورو للميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 5:16 مساءً في أمستردام.

مدينتا سوخرانيفكا وسودغا هما النقطتان الرئيستان للدخول على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما تستقبلان تدفقات الغاز من "غازبروم" لنقلها إلى أوروبا، وقد تم مرور 27% من التدفقات عبر سوخرانيفكا يوم الثلاثاء، في حين تم مرور الباقي عبر سودغا.

ويسيطر القلق على تجار الغاز في أوروبا برغم تراجع الأسعار مؤخراً نتيجة استمرار تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة بالتزامن مع الطقس الدافئ.

وزوّدت روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من احتياجاته من الغاز العام الماضي، وتم نقل نحو ثلث تلك الإمدادات عبر أوكرانيا، مما يجعلها محوراً رئيساً لأمن الطاقة في القارة.

(م ش)