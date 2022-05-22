أوكرانيا تستبعد قبول أي وقف لإطلاق النار مع روسيا والأخيرة تدمّر 3 مراكز قيادة للأولى

استبعد ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبول أي وقف لإطلاق النار مع روسيا، معتبراً "أن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على البلاد؛ لأن روسيا ستضرب بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال"، مشيراً إلى أن "موقف كييف في الحرب أصبح أكثر صلابة"، على حدّ تعبيره.

ومن المكتب الرئاسي، أكد بودولياك في مقابلة مع رويترز، أن "الحرب لن تتوقف بعد تقديم تنازلات، إنما سيتم تعليقها فقط لبعض الوقت".

إلى ذلك، رفض مستشار زيلينسكي أي دعوات غربية بوقف فوري لإطلاق النار يتضمن استمرار سيطرة القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية شرق وجنوب البلاد، واصفاً تلك الدعوات بأنها "بالغة الغرابة".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمّع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أُطلقت من الجو، في دونباس خلال اليوم الماضي".

جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "الطيران الحربي الروسي ضرب ثلاثة مراكز قيادة، و26 منطقة تجمّع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، كما دمر مستودعاً للذخيرة في دونيتسك".

وأضاف أنه "نتيجة الغارات الجوية، تم القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية".

ومع تواصل الحرب، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته سيول، قانوناً أقرّه الكونغرس الخميس، ينصّ على تخصيص مبلغ ضخم قدره 40 مليار دولار لأوكرانيا، يُتيح لها خصوصاً، الحصول على مدرّعات وتعزيز دفاعها الجوّي.

ورحّب زيلينسكي بالمساعدة التي اعتبر أنّ "لها ضرورة الآن أكثر من أيّ وقت مضى".

في الأثناء، نشرت وزارة الخارجية الروسية السبت، لائحة تتضمن 963 اسماً لشخصيات أميركية ممنوعة من دخول روسيا، بينها بايدن ورئيس مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك مارك زوكربيرغ، ردّاً على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(د ع)