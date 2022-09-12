وقال الجيش الأوكراني في بيان له، اليوم الاثنين، إنه تمكن على امتداد خط المواجهة "من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأمس الأحد، أعلن قائد الجيش الأوكراني أن قواته استعادت مناطق يتجاوز مجموع مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربّع، من القوات الروسية، منذ بدء الهجوم المضاد مطلع الشهر.

فيما انسحب الروس من العديد من البلدات في إقليم دونباس، تاركين وراءهم عتاداً وذخيرة، وقد شوهدت صناديق ذخيرة ومعدات عسكرية مهجورة متناثرة في المناطق التي غادروها، بحسب صور نشرها الجيش الأوكراني.

روسيا مصرة

من جهته أصر الكرملين اليوم الإثنين على أن روسيا ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا، في أول رد علني لها على التقدم الأوكراني.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الرد مباشرة، عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يثق في قيادته العسكرية، أجاب بأن "العملية الخاصة" ستستمر حتى تحقق أهدافها.

وقال بيسكوف إن "العملية العسكرية مستمرة وستستمر حتى تتحقق الأهداف التي تم تحديدها في الأصل".

وقال بيسكوف "بالطبع، يتم إبلاغ القائد الأعلى بأي أعمال يقوم بها الجيش كجزء من العملية الخاصة"، في إشارة إلى بوتين.

ورداً على سؤال عما إذا كان بوتين سيأمر بتعبئة عامة رداً على هجوم أوكرانيا المضاد، أحال بيسكوف السؤال إلى وزارة الدفاع.

مشاركة أميركية

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي، مارك وارنر، في مقابلة مع شبكة CNN بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية كان "نتيجة عمل الاستخبارات الأميركية مع الزملاء الأوكرانيين والبريطانيين".

وأضاف السيناتور "جزء من هذا التقدم الأوكراني هو نتيجة الدعم الهائل من الولايات المتحدة وحلفائنا في الناتو، وهو كذلك جزئياً نتيجة لعمل استخباراتنا مع الأوكرانيين ومع أصدقائنا، ولا سيما البريطانيين".

في وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن الاستخبارات الأميركية، وفي إطار زيادة التعاون مع أوكرانيا، قدمت المشورة لسلطات كييف بخصوص الهجوم المضاد على اتجاه خاركوف.

(د ع)