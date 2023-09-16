أوكرانيا تعلن توجه سفينتي شحن إلى موانئها لتحميل الحبوب

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف قوله إن ناقلتين للبضائع السائبة في طريقهما بالفعل إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لإفريقيا وآسيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الشهر الماضي فتح ممر إنساني في البحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط من العام الماضي لتفادي الحصار المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الذي كان يتيح لكييف تصدير منتجاتها الغذائية.

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