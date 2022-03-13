أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 169 شخصاً في استهداف أحد قواعدها وروسيا تكشف حصيلة تحركها

مع دخول التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا يومه الثامن عشر، أعلنت أوكرانيا عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 134 في ضربات روسية استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، اليوم الأحد، وفق حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي.

وخدمت القاعدة في السنوات الأخيرة كميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين.

وقال شاهد من "رويترز" إن 19 سيارة إسعاف تطلق صفارات الإنذار شوهدت وهي تسير من اتجاه قاعدة يافوريف الأوكرانية بالقرب من الحدود البولندية بعدما قال مسؤولون محليون إن غارة جوية روسية استهدفت المنشأة. وشوهدت سبع سيارات إسعاف أخرى في طريقها إلى القاعدة.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن مدربين عسكريين أجانب يعملون في منشأة يافوريف العسكرية قرب الحدود البولندية التي تعرضت لضربة جوية روسية اليوم، لكن لم يتضح ما إذا كان أي منهم هناك في ذلك الوقت.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيّرة منذ بداية تحركها العسكري في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم، أن الأهداف المدمرة تشمل 99 طائرة، و128 طائرة مسيّرة، و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و121 راجمة صواريخ، و443 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و991 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وتقدمت وحدات من القوات المسلحة الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومتراً في يوم واحد، وسيطرت جراء العمليات الهجومية على المناطق الجنوبية من بلدات بلاغوداتويه وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكويه في دونباس.

وأشار المتحدث إلى أنه في بلدة نيكولسكويه "جهز مقاتلو كتيبة "أيدار القومية" مواقع لإطلاق النار في باحات دير نيكولو-وفاسيليفسكي الأرثوذكسي، حيث احتجزوا حوالي 300 مدني وراهب رهائن".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات جمهورية لوهانسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية، وحاصرت بلدة بوروفسكي بشكل كامل وتحصنت في الضواحي الشمالية لبلدة بوباسنايا، كما أغلقت مداخل مدينة سيفيرودونيتسك من الشرق والجنوب".

(د ع)