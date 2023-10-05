أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيّرة روسية خلال الليلة الماضية

تواصل العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وفي آخر تطوراتها الميدانية، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من إجمالي 29 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الطائرات المسيّرة دُمرت فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب، وكذلك منطقة كيروهوفراد وسط البلاد.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية "العدو يواصل محاولاته لتدمير الميناء وغيره من البنى التحتية في الجنوب ويروع المناطق الوسطى أيضاً"، وأضافت أن منشأة لم تحددها للبنية التحتية تعرضت للقصف في منطقة كيروهوفراد وأُخمد الحريق الناتج عن القصف.

وفي السياق، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدة سوزيمكا في المقاطعة ما أسفر عن تعطّل إمدادات الطاقة.

وقال بوغوماز عبر قناته على "تلغرام": "قصف الإرهابيون الأوكرانيون بلدة سوزيمكا، لا توجد إصابات، ونتيجة للقصف، تعطلت إمدادات الطاقة".

بدوره، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الخميس، عن إصابة امرأة بشظايا جراء استهداف القوات الأوكرانية لمدينة ريلسك في المقاطعة بقذائف عنقودية.

وقال ستاروفويت عبر قناته على "تلغرام": "تعرضت مدينة ريلسك الحدودية للقصف بقذائف عنقودية من قبل أوكرانيا، أصيبت امرأة بجروح متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى منطقة ريلسك المركزية، وتقدم لها الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار إلى تضرر منازل ومنشآت زراعية وسيارات في أجزاء مختلفة من المدينة، كما عُثر على قذيفة لم تنفجر.

(س ع)