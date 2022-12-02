أوكرانيا تعلن عن مقتل ما يناهز 13 ألف عسكري من قواتها

أعلنت أوكرانيا عن مقتل ما يناهز 13 ألف جندي من قواتها منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا 24 شباط، حسبما قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك.

وقال بودولياك، أحد مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تصريح لقناة 24 الأوكرانية: "لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 13 ألف قتيل"، مضيفاً بأن رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".

وفي المعسكر المقابل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أيلول بأن 5937 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء تحركهم العسكري.

(م ش)