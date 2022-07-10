أوكرانيا.. مقتل نحو 15 مدني بقصف روسي على مبنى سكني في دونيتسك

حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو قال إن المبنى السكني الذي تم قصفه يقع في بلدة تشاسيف يار، فيما أفادت خدمة الطوارئ الإقليمية بأن عدد القتلى بلغ 15 بعد ظهر اليوم الأحد، مضيفة أن 24 شخصاً آخرين ربما لا يزالون تحت الأنقاض.

من جهة أخرى أكدت أوكرانيا مهاجمة القوات الروسية مواقع قرب بلدة سلوفيانسك في دونيتسك وشنها هجوما بصواريخ كروز على مدينة خاركيف الشمالية الشرقية من جانبها من الحدود.

وقال سيرهي غايداي حاكم إقليم لوغانسك إن القوات الروسية تتجمع في منطقة قرية بلوهوريفكا على مسافة 50 كيلومترا شرقي سلوفيانسك، مؤكدا قصفه المناطق السكنية المجاورة وتنفيذه ضربات جوية مشدداً على أنها غير قادرة على السيطرة على الإقليم بكامله على نحو سريع.

أما في الجنوب، فقد قالت قيادة الجيش الأوكراني إن القوات أطلقت الصواريخ ونيران المدفعية على مواقع روسية منها مستودعات ذخيرة في منطقة توشرنوبيافكا.

كما أبلغت أوكرانيا عن اشتباكات مع القوات الروسية على جبهات قتال في الشرق والجنوب، بينما قالت موسكو إن قواتها قصفت مستودعات للجيش الأوكراني حيث كان يخزن مدافع هاوتزر إم777 أمريكية الصنع، بالقرب من كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك.

(سـ)