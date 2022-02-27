على وقع التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، قال وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون اليوم الوضع في أوكرانيا والتحرك العسكري الذي تنفذه روسيا هناك، مضيفاً أن: "ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم".

وأكد الوزير، أنه فيما يتعلق بفصل البنوك الروسية عن نظام SWIFT ستعمل بلاده بالتنسيق مع الدول الغربية، ومع مراعاة التأثير على السوق.

وفي حديثه عن عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، أضاف هاياشي أن اليابان ستنسق إجراءاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عن عزمهم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT، وكذلك تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وسويفت عبارة عن شركة دولية مقرها في Hulpe بالقرب من بروكسل ببلجيكا، ويتألف مجلس إدارة سويفت من 25 عضواً كلهم من مجتمع مصرفي دولي، وكل واحد منهم حامل لصوت غير مباشر لبلده.

ولا يتمثل هدف هذه الشركة في تحقيق الأرباح بل في تأمين عمل سير شبكة دولية للاتصالات الإلكترونية ما بين ممثلي الأسواق المالية، وتوفير وسيلة مضمونة آلياً لتسوية المدفوعات، وذلك بإدخال مقاييس موحدة في العلاقات المصرفية الدولية.

في سياق أخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنشاء "فيلق دولي أجنبي" للمتطوعين من خارج البلاد، قائلاً في بيان: "سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك شرقي أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما يدخل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا يومه الرابع، بعد 3 أيام من الاشتباكات المتفرقة في مناطق مختلفة من شرقي البلاد، ومحيط العاصمة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في "تطويق" مدينتي خيرسون وبيرديانسك بجنوب أوكرانيا وسيطرت على بلدة هينيشيسك ومطار بالقرب من خيرسون.

وأكدت تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية التحرك العسكري الروسي، بالإضافة إلى استسلام 471 جندياً أوكرانياً في مقاطعة خاركوف.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأحد اجتماعا لتبني مشروع قرار يطلب "دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة" الاثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت بذلك مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أمس السبت.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن الهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفاً حيال "النزاع" وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" و"بالطبع إدانة الحرب".

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

ويوم الجمعة استخدمت روسيا حق النقض بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أحداث أوكرانيا نظراً "لطابعه المعادي لروسيا"، حسبما وصفه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وتطهير أوكرانيا من النازيين.

(د ع)