أوكرانيا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أزمة محطة زابوروجيا

ذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، اليوم، لمعالجة الأزمة المحيطة بمحطة زابوروجيا النووية التي شكلت محور اتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا.
العالم والشرق الاوسط 2022-08-11T11:46:00 مركز الأخبار

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، اليوم الخميس، لمعالجة الأزمة المحيطة بمحطة زابوروجيا، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية، حيث أشارت إلى أن الاجتماع يأتي تلبية لطلب من روسيا.

من جانبها، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مديرها العام رافايل غروسي الذي يعتبر أن وضع المحطة "خطير جداً" سيبلغ مجلس الأمن "بالوضع من حيث الأمان والسلامة النووية" في المجمع وفقاً لبيان.

وتشكل محطة زابوروجيا محور اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف، إذ يؤكد كل منهما أن الطرف الآخر قصف المنشآت النووية الأسبوع الماضي، من دون أن يتمكن أي مصدر مستقل من تأكيد ذلك.

(د ع)


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