أوكرانيا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أزمة محطة زابوروجيا

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، اليوم الخميس، لمعالجة الأزمة المحيطة بمحطة زابوروجيا، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية، حيث أشارت إلى أن الاجتماع يأتي تلبية لطلب من روسيا.

من جانبها، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مديرها العام رافايل غروسي الذي يعتبر أن وضع المحطة "خطير جداً" سيبلغ مجلس الأمن "بالوضع من حيث الأمان والسلامة النووية" في المجمع وفقاً لبيان.

وتشكل محطة زابوروجيا محور اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف، إذ يؤكد كل منهما أن الطرف الآخر قصف المنشآت النووية الأسبوع الماضي، من دون أن يتمكن أي مصدر مستقل من تأكيد ذلك.

(د ع)