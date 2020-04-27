أعلن مكتب القرن الحقوقي أنّ القائد عبد الله أوجلان وموكليهم الآخرين المعتقلين في سجن إمرالي قد أجروا اليوم اتصالاً هاتفياً مع عائلاتهم.

وبيّن مكتب القرن الحقوقي أنّ موكليهم عبد الله أوجلان ، عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم ويسي أكتاش المعتقلين في قسم Tîpa F في سجن إمرالي أجروا اتصالات هاتفية مع عائلاتهم.

وقال مكتب القرن الحقوقي في بيانه: " قالت عائلات موكلينا المعتقلين في جزيرة إمرالي السيد عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم وفيصل أكتاش أنّهم اتّصلوا بهم من مكانهم هاتفياً اليوم 27- 4 - 2020 ".

وكشفت العوائل التي تواصلت مع أبنائها أنّ الوضع الصحّي لهم جيّد، وهذا ما أكّدوه خلال الاتّصالات.

وأوضح شقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، أنّ شقيقته تحدّثت مع عمر لوقت قصير، وقال: فقط كانت أسئلته عن وضع العائلة ، وأكّد أنّ وضعه الصحي جيّد.

فيما أشار كونار أنّها المرّة الأولى التي يتحدّث معهم شقيقه عبر اتّصال هاتفيّ منذ اعتقاله.

فيما تواصلت عائلة المعتقل خيري يلدرم لمدة حوالي الـ20 دقيقة معه، وأكّد هو أيضاً أنّ حالتهم الصحية جيّدة، وأضاف أنّ العائلات يمكنها أن تعيد الاتصالات الهاتفية معهم.

أوجلان دعا إلى الوحدة الكردية

شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان والذي تحدّث معه هاتفياً ، قال : في الأمس أعلمونا أنّ اليوم وفي الساعة 13.00يجب علينا الحضور إلى النيابة العامّة في رها، وعلى هذا الأساس توجّهنا إلى هنالك، وتواصلنا مع المعتقلين عن طريق الهاتف، انقطع الاتّصال مرّة، ثمّ عاودنا الحديث مرة أخرى، واستمرّ ذلك ما بين الـ20 -25 دقيقة.

محمد أوجلان، نوّه إلى أن القائد أكّد له أنّ وضعه الصحّي جيد، ولا توجد لديهم أيّ حالة من المرض" إشارة لفيروس كورونا"، لكن من المحتمل أن تظهر حالات من الإصابة.

كما أضاف محمد أنّ معظم حديثه كان عن وضع باشور" جنوب" كردستان، ودعا إلى الوحدة الكردية.

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