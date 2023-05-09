أوغلو والمقداد يلتقيان غداً ووفودهم تصل موسكو

أعلنت تركيا، أن وزير خارجيتها مولود جاووش أوغلو سيعقد غداً الأربعاء أول اجتماع رسمي مع نظيره فيصل المقداد في موسكو منذ عام 2011.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاجتماع الرباعي، الذي سيشارك فيه وزيرا خارجية روسيا وإيران، سيتيح "تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية".

وتوجه أوغلو بحسب وسائل إعلام تركية إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي.

بينما نقلت وكالة سانا أن وفد حكومة دمشق برئاسة فيصل المقداد وصل إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي .

وقالت سانا أيضاً "سيعقد الوفد السوري لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني، وسيؤكد الوفد السوري على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الإرهاب".

يضم وفد حكومة دمشق " كلاً من الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، و بشار الجعفري سفير سورية في موسكو، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار اهاب حامد من مكتب الوزير".

(سـ)