عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى ريف دير الزور الشرقي

وشهدت كل من بلدة "الحوايج، وذيبان، والشحيل" في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، منذ الـ29 من تموز المنصرم عمليات اغتيال واستهداف شخصيات مجتمعية وعشائرية، وأخرى عسكرية، في محاولة من المستهدفين إيقاد الفتنة، ولا سيما بعد استغلال عملية اغتيال المتحدث باسم عشيرة العكيدات مطشر حمود الهفل.

انتشار المجموعات المسلحة المتسللة إلى البلدات المذكورة، وبعد استهداف النقاط الأمنية، دعت قوات سوريا الديمقراطية وبالتعاون مع وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة إلى التدخل، والسيطرة على الوضع، عبر تكثيف قسد لحواجزها العسكرية، وملاحقة المجموعات المسلحة، مما أعاد مظاهر الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها.

ومع زيادة قسد لحواجزها في المنطقة، وبعد اعتقال العشرات من المسلحين، والمتعاونين معهم في المنطقة، بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى المنطقة بشكل تدريجي، الأمر الذي شكل ارتياحًا لدى الأهالي، ونوعًا من الطمأنينة بأن قسد ووجهاء المنطقة قادرون على مجابهة أي نوع من الهجمات وعمليات إثارة الفتنة.

حمد السامر من دوار العتال الواقع بين بلدة البصيرة والشحيل في الريف الشرقي، وخلال جولته بمركبته في بلدة الشحيل أشار لمراسل وكالتنا ANHA، إلى ان جميع الأمور بخير، وعاد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وقال: "ولكن نود من الإدارة والمسؤولين تزويد المنطقة بالخدمات فقط، ولا نود غير ذلك، فالأمور كلها بخير".

وبحسب مراسلنا، فإن الأفران عادت إلى العمل وكذلك محال المواد الغذائية، والمشافي والصيدليات، وأصحاب المهن عادوا إلى أعمالهم، وسط انتشار مكثف لحواجز قوات سوريا الديمقراطية التي ستستمر لفترة من الزمن.

ANHA