عودة التوتر بين اليونان وتركيا وتحذير من مناورات عسكرية شرق المتوسط

وبيّنت اليونان يوم أمس السبت أنها ستجري مناورات عسكرية في منطقتين بشرق المتوسط في الفترة الممتدة بين 6 و8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي غضون ذلك أطلقت تركيا إخطارًا مماثلًا في المكان والزمان نفسه، قائلة إن المنطقتين اللتين أعلنت فيهما اليونان إخطارها تقعان في مناطق الصلاحية البحرية التركية، على شواطئ ولاية أنطاليا جنوب البلاد.

تأتي هذه الخطوة من الجانبين في إطار عودة التوتر بينهما، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي حددت كانون الأول/ ديسمبر أفقًا لمراجعة المقاربات بشأن تركيا.

(س ر)