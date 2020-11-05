عودة التصعيد في إدلب ومقتل عدد من قوات الحكومة

استهدفت قوات الحكومة السورية بعد منتصف ليل الأربعاء -الخميس وصباح اليوم، بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ضمن منطقة "خفض التصعيد".

هذا ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات الحكومة ومرتزقة الاحتلال التركي على محور فليفل في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، أفاد المرصد بمقتل 3 من عناصر الحكومة برصاص مرتزقة تركيا على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، وأُصيب آخرون جراء استهداف المرتزقة بالمدفعية الثقيلة نقاط ومواقع سيطرة الحكومة في بلدة معرشورين بريف إدلب الشرقي.

وفي وقت ٍسابق من أمس الأربعاء، قال المرصد إن ما يقارب30 مدنيًّا بينهم أطفال قُتلوا وأُصيبوا جراء استهداف قوات الحكومة مناطق ما تسمى "خفض التصعيد".

(ي م)