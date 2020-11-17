عودة التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، إنه: "جرى استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل".

وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم: " إن السلطة تلقت رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وعلى إثر ذلك سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: أن السلطة "وصلتها ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن اتصالات وضغوط دولية أفضت إلى عودة الاتصالات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وكانت السلطة قد أوقفت التنسيق الأمني والمدني خلال شهر أيار/مايو الماضي، على خلفية قرار إسرائيل بتطبيق مشروعها بضم الضفة الغربية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حينها، أن: "السلطة الفلسطينية أصبحت "في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية".

(ع م)