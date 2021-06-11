عودة المحادثات النووية الإيرانية لكنها قد تمتد إلى آب

وسيتم استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والقوى العالمية في فيينا لحل الأزمة النووية مطلع هذا الأسبوع، لكنها قد تستمر حتى آب، بحسب تقرير لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

بعد رسائل متضاربة في وقتٍ سابق من الأطراف حول ما إذا كانت المحادثات ستستأنف يوم الخميس كما كان مقررًا في الأصل، قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وندت شيرمان يوم الأربعاء إن الجولة الأخيرة من المحادثات ستستأنف مطلع نهاية الأسبوع.

على الرغم من تفاؤل بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والروس والصينيين بأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 يمكن أن تتحقق قبل أسابيع أو خلال هذه الجولة، صرح المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون هذا الأسبوع، بأن المحادثات ليست قريبة من نهايتها.

وبدأ مسؤولون إيرانيون آخرون في تسريب معلومات بأنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق بحلول آب (أغسطس)، وذلك مع قدوم رئيس إيراني جديد.

في وقتٍ سابق من الربيع، أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بسلسلة من التصريحات الإيجابية بأن جميع القضايا تقريبًا قد تم حلها، مما يشير إلى أنه يريد بوضوح التوصل إلى اتفاق قبل 21 ايار.

في ذلك الوقت، كان 21 ايار هو الموعد النهائي الذي حددته إيران للولايات المتحدة لرفع العقوبات، مما يهدد بإنهاء عمليات التفتيش النووية الدولية.

كان هذا الموعد النهائي مصطنعًا إلى حد ما، ومددت طهران الموعد النهائي للتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 24 حزيران. وأثارت هذه التكهنات بأن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لم يرغب في التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران.

كان التفكير هو أن خامنئي يريد صفقة في الفترة ما بين 18 و24 حزيران حتى يتمكن الرئيس المتشدد المتوقع، إبراهيم رئيسي، من الحصول على الفضل وليس روحاني.

خامنئي، وليس الرئيس، هو صاحب القرار في القضايا الاستراتيجية الرئيسة مثل المواجهة النووية، ويقول الكثيرون إنه أراد معاقبة روحاني باعتباره متعاونًا بشكل مفرط مع الغرب.

يبدو الآن أن التمديد القصير كان محاولة لمواصلة الضغط على الولايات المتحدة، لكن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه في آب عندما يتولى الرئيس الجديد منصبه سيكون مقبولًا بنفس القدر لخامنئي.

قال الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور راز زيمت: "هناك اهتمام بالتوصل إلى تفاهمات حتى آب، على الرغم من أن المحادثات يمكن أن تستمر من حيث المبدأ بعد ذلك، ربما حتى مع نفس المفاوضين".

(م ش)