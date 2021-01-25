عودة الاشتباكات بين الهند والصين

وأفادت صحيفة "إنديا توداي"، إن القوات الهندية تصدت لمحاولة تسلل للجنود الصينيين عبر الحدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما أدى إلى وقوع اشتباك.

وأوضحت الصحيفة أن 4 جنود هنود و20 جنديًّا صينيًّا أصيبوا في الاشتباك الذي جرى في منطقة وعرة شديدة البرودة.

ويأتي التصعيد الأخير بعد أشهر من المواجهة التي وقعت في 15 تموز/ يونيو العام المنصرم، عندما اشتبك جنود من الطرفين قرب نقطة حدودية في وادي جالوان شرق لاداخ.

وتوجد قوات كبيرة من كل من الجانبين على طول خط السيطرة في المناطق الجبلية التي يراوح ارتفاع قممها بين4500 و5500 متر.

وذكرت مصادر عسكرية ووسائل إعلام هندية، الأسبوع الماضي، إن القوات الهندية والصينية تواجهت عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال هملايا في اشتباك جديد أوقع جرحى من الجانبين بعد ستة أشهر على معارك وقع فيها قتلى.

ووقع أيضًا اشتباك، الأسبوع الماضي، عند ممر ناكو الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق)، في حين نقلت وسائل إعلام وطنية عن مسؤولين عسكريين هنود قولهم إن الاشتباك أدى إلى إصابات في صفوف الجيشين.

ويذكر أن عدة مواجهات خطيرة وقعت بين الهند والصين منذ أيار/ مايو، على طول خط السيطرة، الذي يمثل الحدود غير الرسمية، في منطقة لاداخ الجبلية.

(د أ)