عودة الاحتجاجات في العراق!

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون أن المحتجين قطعوا عدة طرق رئيسة، وأجبروا الدوائر الحكومية على إغلاق أبوابها في سوق الشيوخ وسط المحافظة.

وأظهرت مقاطع مصورة عشرات المحتجين يجوبون الشوارع، فيما تتصاعد أعمدة الدخان خلفهم نتيجة إحراق الإطارات في الشوارع.

وإضافة إلى تحسين خدمة الطاقة الكهربائية، يطالب المحتجون بإقالة مسؤولين محليين، متهمين إياهم بالفشل في إدارة ملف الخدمات في المدينة.

ويعاني العراق من أزمة دائمة في ملف الطاقة الكهربائية، عادة ما تتفاقم في هذا الوقت من كل عام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية.

(ش ع)