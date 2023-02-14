عودة 31 أسرة نازحة من مخيم في جبل شنكال إلى منازلها 

وأعلن المكتب الإعلامي للوزارة، خلال بيان، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، تشرف على عودة 194 نازحاً؛ بواقع 31 أسرة من مخيم جبل سنجار إلى مناطقها الأصلية في محافظة نينوى بقضاء شنكال وناحيتي سنونه وتل عزيز"، حسب وكالة روج نيوز.

وأضاف البيان، إن: "عودة الأسر النازحة، جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية، وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم".

وأشار البيان إلى أنه "دفعت مبالغ مالية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) كأجور نقل".

وتعرضت شنكال، في 3 آب 2014 لهجمات احتلالية واسعة شنها مرتزقة داعش مع فرار قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي من المنطقة؛ تسببت بمقتل وجرح الآلاف من الإيزيديين ونزوح الآلاف منهم إلى مناطق أخرى في باشور/ جنوب كردستان وخارج العراق