عودة 30 نازحاً إيزيدياً إلى شنكال

‏أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين، اليوم، عن عودة 30 نازحاً ايزيدياً من مخيم بيرسفي 1 التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء شنكال بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة وفي ردّ على الوكالة أن "العودة جاءت بعد أخذ كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودتهم بالتعاون والتنسيق مع مديرية أسايش زاخو ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) ومركز تنسيق الأزمات المشتركة (JCC)".

هذا وتعلن وزارة الهجرة بين فترة وأخرى عن عودة مجموعة من العوائل النازحة في مخيمات هولير ودهوك والموصل إلى مناطق سكناهم في المحافظات المحررة من مرتزقة داعش.

(ي م)