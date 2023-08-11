عودة 293 إيزيدياً إلى شنكال من مخيمات النزوح

ونقلت وكالة روج نيوز عن بيان لوزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو: عودة (293) نازحا إيزيديا بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد”.

وأوضحت الوزيرة بحسب البيان، أن “عملية نقل الأسر النازحة جرت بإنسيابية عالية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والحكومات المحلية دون حدوث أي مشاكل تذكر”، موجهةً “كوادر الوزارة بالاستمرار في متابعة أوضاع الأسر العائدة إلى مناطقها وتلبية احتياجاتها سريعا بالتعاون مع المنظمات الإغاثية والجهات ذات العلاقة”.

وأكدت أن “الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة طوعيا في جميع مخيمات النزوح المتواجدة في إقليم كردستان، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة بقية النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية”.