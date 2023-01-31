عودة 231 نازحاً من مخيم زاخو إلى شنكال

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان جابرو في بيان، إن "231 نازحاً، أي بما يعادل 39 أسرة نازحة، عادت طوعياً من مخيم بيرسيفي 1 في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافت إن "العودة جاءت بعد أخذ جميع الإجراءات اللوجستية؛ لتسهيل عودتهم بالتعاون مع مركز تنسيق الأزمات المشتركة الـ (JCC) في إقليم كردستان ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)".

وأمس الإثنين، عادت نحو 100 أسرة إيزيدية إلى منازلها في قضاء شنكال.

وتعرضت شنكال في 3 آب 2014 لهجمات احتلالية واسعة شنها مرتزقة داعش مع فرار قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي من المنطقة؛ تسببت بمقتل وجرح الآلاف من الإيزيديين ونزوح الآلاف منهم إلى مناطق أخرى في باشور/ جنوب كردستان وخارج العراق.

(م ش)