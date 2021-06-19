ونقل موقع "واللا"، الإسرائيلي أن التقديرات "تشير إلى أن حركة حماس لن تتردد على المدى القريب في استئناف إطلاق الصواريخ، نتيجة عدم حدوث أي تقدم في الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة".

وأكد المراسل العسكري للموقع، أمير بخبوط، أنه لا توجد "أي شكوك لدى قادة جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات في أن حماس ستدرك في النهاية أن إسرائيل مصممة على تغيير المعادلة وآلية إجراء المفاوضات، وأنها ستواصل الرد على أي هجوم؛ من إطلاق البالونات الحارقة حتى الصواريخ".

لكن في المقابل، وفق التقديرات الإسرائيلية التي أوضحها بخبوط، فإن "حماس لا تنوي المساومة، بل ستصر على المعايير التي وضعتها في ملف صفقة تبادل الأسرى، وكذلك في ملف تحويل الأموال".

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية جاهزة لأي احتكاك، "ولن تتردد في الانتقال من إطلاق البالونات والتظاهرات عند السياج الفاصل إلى إطلاق الصواريخ".

وأكد بخبوط أن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أمر بـ"الاستعداد لجولة قتال جديدة في قطاع غزة ستستمر لأيام، وزيادة جاهزية بطاريات القبة الحديدية".

على صلة، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" خضر حبيب لصحيفة "الأيام" الفلسطينية: "إن فصائل المقاومة نقلت رسالة إلى مصر أبلغتها فيها بنفاد صبرها على استمرار تشديد الحصار على غزة وأنها سترد بالمثل على أي هجمات عسكرية إسرائيلية مقبلة، وأنها لن تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة أو عزل غزة".

(ع م)