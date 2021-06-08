عوائل شهداء الكريلا: على الكرد أن يقفوا صفّاً واحداً في وجه الهجمات الاحتلاليّة

منذ الـ 23 من شهر نيسان/ المنصرم، يشنّ جيش الاحتلال التركي هجمات وحشية على مناطق الدفاع المشروع، بهدف القضاء على الشّعب الكردي ومحو وجوده.

وحول هذا الموضوع، تحدث عدد من عوائل شهداء قوات الدفاع الشعبي الذين استشهدوا في جبال كردستان، لوكالتنا، وعبّروا عن رفضهم لمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي لمواجهة قوات الكريلا في مناطق الدفاع الشروع.

الأم موليدة حبو والدة الشهيد تيماف جودي قالت: "إنّ مقاتلي الكريلا كلّهم أبناؤنا، تركوا أهلهم ليدافعوا عن كردستان، ابني قاوم وناضل في وجه الاحتلال حتّى وصل إلى مرتبة الشهادة، فاستشهد من أجل حرية كردستان، علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة، ونقف أمام الهجمات التركية التي تريد احتلال أرضنا في كردستان".

"الصمت يقتل الكرد"

وعن صمت الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال ما تتعرّض له جبال كردستان، بيّنت موليدة بأنّ: "هذا الصمت يقتل الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، لماذا لم يتحرّك الحزب الديمقراطي لحماية كردستان من الفاشية التركية التي تقصف بطائراتها الحربية جبال كردستان وتحرق الطبيعة وتدمّر البيئة، ما فعلوه في عفرين يفعلونه اليوم في باشور كردستان".

وناشدت موليدة الأحزاب الكردية قائلةً: "يجب توحيد الصف الكردي لحماية الكرد وكردستان من القصف التركي لأنّ هذه الحرب هي حرب الوجود واللاوجود".

"لن نقبل باقتتال كردي - كردي"

أمّا جودت محمد أخ الشهيد كردمان، فيقول: "لن نقبل أن يشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في شنّ الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، فهذا لا يخدم مصلحة الشعب الكردي، ولن نقبل أي اقتتال كرديّ – كرديّ، وواجب على كل كرديّ الدفاع عن أرضه وكرامته ليعيش حرّاً على هذه الأرض".

"نشهد مقاومة تاريخية"

وعن المقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي قال محمد: "اليوم نشهد مقاومة تاريخية من أبطال الكريلا أمام الفاشية التركية التي تريد القضاء على الشعب الحرّ، ونحن كعوائل الشهداء سنساند قواتنا وأبناءنا في خنادق القتال في وجه الفاشيّة التركيّة".

أمّا سميرة عمر والدة الشهيد مظلوم، فاستنكرت هجمات الدولة التركية على مناطق آفاشين وزاب ومتينا ومناطق أخرى، وقالت: "إنّ تركيا تسعى للقضاء على تاريخ الشعب الكردي وتدمير وتخريب الطبيعة في باشور كردستان".

وفي نهاية حديثها قالت سميرة: "إنّ الاحتلال التركي يقوم بقطع وحرق الأشجار أمام أنظار الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولم يخرج منه أي موقف تجاه هذه الأعمال التخريبية في المنطقة، بل على العكس تماماً هو يشارك في الهجوم على قوات الكريلا، لذلك على الحزب الديمقراطي أن يفكّر جيّداً وألا يقف في صفّ أعداء الكرد".

(إ)

ANHA