عوائل معتقلي إمرالي يقدمون طلباً جديداً للقاء موكليهم

تقدّم اليوم، شقيق القائد عبد الله أوجلان ووكيله مظلوم دينج، وشقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، بطلب إلى مكتب المدعي العام للجمهورية في بورصا من أجل اللقاء بذويهم.

كما تقدّمت العوائل بطلب عن طريق مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصا إلى مديرية سجن إمرالي.

وتترك الطلبات التي يقدمها محامو وعائلة القائد أوجلان، معلّقة دون رد.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ل م)