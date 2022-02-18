عوائل معتقلي إمرالي تقدم طلباً للقاء بهم

قدّم شقيق القائد عبد الله أوجلان محمد أوجلان، ومحاموه مظلوم دينج، وشقيق عمر خيري كونار علي كونار، وشقيق هاميلي يلدرم بولات يلدرم، بالإضافة إلى شقيقة المعتقل ويسي آكتاش مليحة جتين، اليوم، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة، من أجل اللقاء بالمعتقلين يوم الإثنين القادم.

كما قُدم الطلب ذاته عبر مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة لمديرية سجن إمرالي أيضاً.

واعتقل القائد عبد الله أوجلان عام ١٩٩٩ بمؤامرة دولية، ولا يزال يُفرض عليه، منذ ذلك الحين، عزلة مشدّدة داخل سجن إمرالي ذي الحراسة المشدّدة.

الجدير بالذكر أن آخر تواصل مع عبد الله أوجلان كان في ٢٥ آذار المنصرم، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان، لم يدُم سوى 5 دقائق، ثم قُطع.

(ر)