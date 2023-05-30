عوائل الشهداء: وفاءً للقائد عبد الله أوجلان سنصعد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية

تلقى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، منذ أكثر من 24 عاماً، ردود فعل مناهضة ومطالبة بفكها، ومنحه "الحق في الأمل" وإطلاق سراحه. ويؤكد عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو إن إظهار الوفاء لنضال ومقاومة القائد يكمن في تصعيد النضال وتنظيم الفعاليات الحاشدة التي تطالب بحريته الجسدية.

والد الشهيد جلنك علي، علي علي، أكد أن أفكار وفلسفة الأمة الديمقراطية دواء لكل داء أصاب المجتمع نتيجة السياسات التعسفية والحرب الخاصة التي سيرتها الأنظمة الرأسمالية والسلطوية على الأفراد والمجتمعات لكسر إرادتهم واخضاعهم وطمس هوياتهم.

وشجب علي علي استمرار الدولة التركية بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان وحرمانه من كافة حقوقه وسط صمت مخزٍ من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية.

بدوره، أوضح شقيق الشهيد زاغروس جل أغا، حسين إبراهيم، أن أفكار القائد عبد الله أوجلان أنقذت الشعوب وأنارت دربهم لحماية تاريخهم وثقافاتهم المتنوعة من الاضمحلال.

وأشاد إبراهيم بدور القائد عبد الله أوجلان في تعزيز التكاتف والتعايش المشترك بين المكونات، والتي ربطتهم خلاله ثورة شمال وشرق سوريا تضحيات الشهداء لحماية مكتسباتهم.

وبينت شقيقة الشهيد خبات تل كوجر، شجوره محمد سكفان، مدى تأثر النساء في شمال وشرق سوريا بتقييمات القائد عبد الله أوجلان بصدد نضال المرأة في سبيل تحقيق الحرية، تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية". وأوضحت قائلة: "عزز القائد إرادة المرأة لتمكينها من تنظيم المجتمع وتحريره ".

مؤكدة على تكثيف الجهود المطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

من جهتها، أشارت شقيقة الشهيد كابار تل علو، خولة سليمان محمد، إلى أنها تستمد قوتها في النضال من مقاومة القائد عبد الله أوجلان، والتي تعتبر الأمل في الحرية وحل القضية الكردية، وأكدت أن "أفكار القائد ونظرياته تحث على استمرارية النضال وعلى الرغم من فرض العزلة المشددة بحقه نسير اليوم على نهجه".

(آ)

ANHA