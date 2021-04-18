عوائل الشهداء: قصف المنزل الذي مكث فيه القائد هو استهداف لإرادة الشعوب

أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام استنكر فيه القصف التركي للمنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في قرية علبلور غرب كوباني.

واعتبر البيان هذا العمل استهدافًا لإرادة الشعب الكردي، كون المنزل يحمل دلالة معنوية لدى الشعب الكردي.

واستهل البيان "رسالة الدولة التركية هذه المرة مفادها القضاء على فكر وفلسفة القائد في شخصية شعوب شمال وشرق سوريا والشعب الكردي خاصة، بقصف وحشي على المنزل الذي سكن فيه القائد في قرية علبلور في كوباني وهو استهداف لإرادة الشعب الكردي، كون هذا المنزل له دلالة لدى الشعب الكردي".

وتابع البيان" إن الاحتلال التركي استهدف المنزل الذي مكث فيه القائد عن عمد، كونه يعلم أن للمنزل دلالة معنوية لدى الشعب الكردي، وهذه الهجمات هي استهداف لقيم الشعوب والمجتمعات في المنطقة".

وأشار البيان" هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الدولة التركية الفاشية قيم وميراث الشعوب من خلال قصفها للمنازل ومزارات الشهداء، وانتهاكها حرمة المقدسات وخرقها للقوانين الدولية، وخاصة الاستهداف الأخير للمنزل الذي مكث فيه القائد خلال وجوده في كوباني".

وأضاف البيان" نحن في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة نؤكد صمودنا وتمسكنا بفكر وفلسفة القائد، والسير على الفكر الذي أنار الطريق للشعوب التواقة إلى الحرية، لذا لن ترهبنا الأسلحة التركية الحديثة وطيرانها لأننا تعلمنا في مدرسة القائد الفكر والفلسفة والإرادة الحرة".

واختتم البيان: "إننا في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة نؤكد للعالم وجميع الشعوب المحبة للسلام تجديد العهد والسير على فكر وفلسفة قائد الأمة الديمقراطية، وتصعيد النضال حتى تحرير القائد من سجون الفاشية التركية".

(ع ع/م ح)

ANHA