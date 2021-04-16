عوائل الشهداء: القائد أوجلان يحمل قضية أمة ويمثل رمز الحرية

تواصل الدولة التركية فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، فيما تتصاعد ردود الفعل الشعبية الرافضة للعزلة.

ذوي الشهداء في ناحية كركي لكي نددوا بممارسات الدولة التركية ودعوا إلى تصعيد النضال من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان.

تاج الدين فرحو عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي قال بهذا الصدد: "من خلال متابعة التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط بشكل عام والوضع السوري بشكل خاص، يلاحظ أن هناك تجاذبات سياسية مختلفة وحراك سياسي كثيف من أجل إيجاد حل مستدام للأزمة السورية".

وأضاف "ونحن شعوب روج آفا وشمال وشرق سوريا معنيين بالدرجة الاولى بهذه التجاذبات. خاصة أن الدولة التركية صعّدت في الفترة الأخيرة من ضغوطاتها على القائد عبد الله أوجلان، وتشديد العزلة المفروضة عليه، والسبب في كل ذلك هو فكره النيّر الذي يخدم كل الشعوب المظلومة والمضطهدة في مناطقنا خاصة والعالم أجمع".

’القائد أوجلان يحمل قضية أمة ويمثل رمز الحرية‘

فرحو أشار إلى أن الالتفاف العالمي حول أفكار وآراء القائد عبد الله أوجلان دفع بالسلطات التركية إلى فرض المزيد من الضغوطات على سجن إمرالي، وأضاف: "نرى أن النظام التركي يتوجه إلى مزيد من الضغوط والتجريد على هذه الشخصية الوطنية العالمية بسبب أفكاره التحريرية التي تناهض الاستبداد والظلم والقهر".

وقال أيضًا: "ونحن بدورنا في هذه المنطقة نشجب ونستنكر الصمت الدولي حيال هذا العزلة المفروضة، وإن الأطراف التي ساهمت في المؤامرة الدولية هي نفسها التي تلتزم الصمت حيال العزلة المفروضة على القائد، ونحن نعتبرها شريكة في هذه العزلة".

وأضاف فرحو "كيف لمنظمة حقوقية عالمية وجدت من أجل رفع الظلم، أن تلتزم الصمت حيال شخص معتقل وسط البحر بين أربع جدران ومجرد من أبسط حقوقه الإنسانية ومحروم مع عائلته ومحيطه ومحاميه وهذه قرصنة دولية وضغوط لا يقبلها الإنسان".

ونوه فرحو إلى أن الدولة التركية تستمر بهذه العزلة "لأن القائد أوجلان يحمل قضية أمة ويمثل رمز المقاومة والحرية ورمز الاستقلال لشعب حرم من أبسط حقوقه ولغته وتاريخه وجغرافيته وعاداته وتقاليده، والنظام التركي يتنازل عن كل ما يملك لدول المنطقة حتى يكسب تأييدًا لسياسته لاستمرار هذه العزلة".

تاج الدين فرحو دعا في ختام حديثه "كل الشعوب إلى استنكار الأعمال التعسفية والممارسات اللاإنسانية للدولة التركية، وسوف نبقى في ساحات النضال مستنكرين ومنددين بالصمت الدولي حتى فك العزلة وفك الأسر عن القائد أوجلان".

بشير صوفي علي، العضو في مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي، قال إن فكر القائد عبد الله أوجلان انتشر بين كافة الأمم "لأن فكره يحرر الشعوب من الاضطهاد والظلم".

وطالب علي بالسماح للقائد عبد الله أوجلان بلقاء محاميه وذويه وفك العزلة عنه.

(ك)

ANHA