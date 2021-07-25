عوائل الشهداء: على المجتمع الدولي محاسبة تركيا على جرائمها بحق شهدائنا

أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته بتاريخ 14 تموز الجاري على نبش أحد مزارات الشهداء داخل مدينة عفرين، وحاولوا الترويج بأنهم عثروا على مقبرة جماعية.

إلا أن الوثائق والدلائل أثبتت أن ما تم نبشه كان مزاراً للشهداء تم تشييده في ظروف طارئة إبان هجمات الاحتلال التركي على مدينة عفرين.

إقدام الاحتلال التركي ومرتزقته على نبش مزارات الشهداء في عفرين أثار سخط واستياء الأوساط الشعبية والاجتماعية وخاصة ذوي الشهداء في مناطق شمال وشرق سوريا.

واعتبر ذوو الشهداء أن نبش أضرحة الشهداء يعتبر جريمة حرب ترتكبها دولة الاحتلال التركي، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحقيق المباشر ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

محمد طاهر والد الشهيدين (دمهات وسرحد) من ناحية تل تمر قال في حديث لوكالتنا حول الموضوع: "نرفع أصواتنا للمجتمع الدولي أجمعه حول ما يرتكبه الاحتلال التركي من جرائم في مناطقنا من عفرين وصولاً إلى سري كانيه، ليلجأ مؤخراً إلى نبش مقابر شهدائنا واتهام القوات العسكرية بارتكاب مجزرة".

مضيفاً:" ندين ما قام به الاحتلال التركي ومرتزقته بحق مزار الشهداء في عفرين أمام أعين العالم أجمع، ونؤكد رفضنا لسياسات الاحتلال وجرائمه بحق أبنائنا".

وقال طاهر في حديثه إن " فتح مقابر الشهداء من قبل الاحتلال ومرتزقته لا يتقبله أي دين ولا أي قانون، ولا أي ضمير، ونحن كعوائل الشهداء نلعن ما يقوم به الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أضرحة أبنائنا".

وأنهى محمد طاهر حديثه قائلاً:" أود إيصال صوتي للأحزاب السياسية الكردية أجمعها بأن تدرك حقيقة الاحتلال التركي وما يفعله بحق شعبنا الكردي وشهدائه، لذلك نطالبها بالوقوف يداً واحدة لإيقاف جرائم الاحتلال بحق شعبنا وشهدائنا".

ومن جانبه تحدث يوسف جلعو والد الشهيد (كاوا) قائلاً:" الحقيقة أننا نتعرض لمضايقات وانتهاكات كثيرة على يد الاحتلال التركي، بحيث نستطيع القول بأن الاحتلال التركي تخطى محاربة الشعب الكردي وبات يحارب كل ما على وجه الأرض ومنه محاربة مزار شهدائنا في عفرين".

وأضاف: "نحن كعوائل الشهداء نطالب المجتمع الدولي بالتدخل والتحقيق بشكل مباشر في موضوع نبش مقابر الشهداء".

ولفت جلعو:" نحن حاربنا من كانوا يرتكبون الجرائم بحق العالم أجمع بإنسانيتنا، وبالمقابل يقوم عدونا بنبش قبور شهدائنا وتدميرها، ونحن جميعنا نعلم بأن دولة الاحتلال التركي هي الراعي الرسمي للإرهاب".

(ك)

ANHA