وجاء ذلك خلال بيانٍ كتابي أصدره مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات شمالي سوريا؛ عقب يومين من إرسال الحكومة التركية جثمان الشهيد عكيد إيبكي المقاتل في قوات الدفاع الشعبي إلى ذويه عن طريق طردٍ بريدي، وجاء في نص البيان:

"إننا ندين و نستنكر الطريقة غير اللائقة التي لا تمت إلى الأخلاق الإنسانية بصلة، إذ أننا في الوقت الذي نناشد فيه جميع القوميات أن نعيش معاً بروح الإنسانية الأخلاقية نرى طريقة تعامل الدولة التركية بإرسال رفات أحد مقاتلي الكريلا المقاتل ( عكيد إيبكي ) عن طريق طرد بريدي لوالدته، الذي استشهد في وقت مضى في إحدى المعارك ضد الجيش التركي بتاريخ 23/05/2017 في منطقة ديرسم في شمال كردستان.

حيث كانت العائلة ومنذ ذلك الحين وبشكلٍ دائم تقوم بزيارة مقر العدلية التركية من أجل استلام جثمان ابنهم الشهيد عكيد، إلا أن الحكومة التركية كانت تماطل في تسليم الجثمان، وإذ قبل أيام تتفاجأ العائلة بوصول رفات ابنهم عن طريق طرد البريدي.

كيف يتم إرسال رفات إنسان فقد حياته عن طريق البريد، لكن هذا ليس غريباً على الحكومة التركية التي تحكم تركيا بقبضة من حديد، مجردة من جميع الصفات الأخلاقية، وأفعالها تشهد لها بذلك، من خلال التهجم على القيم الإنسانية في قصف المقابر بالطيران، وهدم المدن و القرى بالدبابات و قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والعجزة، وتدمير الأماكن المقدسة التاريخية و القضاء على الحضارات.

إننا كمجلس عوائل الشهداء لإقليم الفرات، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الطريقة اللاأخلاقية في التعامل مع عائلة الشهيد عكيد نطالب جميع مناضلي حقوق الإنسان والمؤسسات و الجمعيات التي تعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على المجتمع الأخلاقي، أن يروا الأخلاق التي تعمل بها حكومة حزب العدالة و التنمية بقيادة أردوغان.

نتمنى من جميع الشعوب في الشرق الأوسط ألا تبقى دون صوت في وجه هكذا أفعال، لأن شعوب الشرق الأوسط بجميع قومياتها و أديانها معروفة بأخلاقها الاجتماعية، ولها ارتباط بحضارة أجدادها، وإن هذه التصرفات اللاأخلاقية نحن على يقين إنها لا تمثل أخلاق الشعب التركي، وإنما تمثل أخلاق حزب العدالة و التنمية.

مرة أخرة ندين و نستنكر هذه التصرفات اللاأخلاقية، و نعاهد شهداءنا وأسرنا و شعبنا في المضي على درب الشهداء لتحقيق أحلامهم الحرة".

(ز س/ج)