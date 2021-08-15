عوائل الشهداء تطالبPDK  بالكشف الفوري عن مصير مجموعة الكريلا المختطفة

منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، والاحتلال التركي يشن هجمات برية وجوية واسعة على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في جنوب كردستان، بهدف احتلال مناطق الدفاع المشروع وحفظ ماء وجهه جراء الهزيمة التي مُني بها في غاري في الـ 14 من شباط الماضي.

وفي خضم ذلك، يحقق مقاتلو الكريلا انتصارات عظيمة ضد الاحتلال التركي بأسلحتهم البسيطة مقابل الأسلحة المتطورة للاحتلال إلى جانب استخدامه الأسلحة المحرمة دولياً، ووسط تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK معه في هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها ضد الكريلا.

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قد شنت في الـ 26 من تموز الفائت، هجوماً على مجموعة من الكريلا مكونة من 3 مقاتلين، في منطقة خليفان بباشور كردستان، فيما لا يزال مصيرهم مجهولاً.

هجمات قوات PDK على الكريلا لا تصب في مصلحة الكرد

وحول ذلك، قال فرحان فرحان، والد الشهيد يلماز الذي استشهد في مدينة سري كانيه أثناء هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته عليها، إن "اختطاف مقاتلي الكريلا يخدم الاحتلال التركي وأجندات PDK".

وبيّن أن هجمات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكريلا "ليست منطقية ولا تصب في مصلحة الشعب الكردي بل تنعكس سلباً عليه".

واختتم فرحان فرحان حديثه قائلاً: "الديمقراطي الكردستاني باختطافه لثلاثة مقاتلين من الكريلا، الذين هم من أبناء الشعب الكردي، يخدم الاحتلال التركي الذي يسعى دائماً إلى افتعال اقتتال داخلي، لذا يجب الكشف عن مصيرهم على الفور".

اختطاف الكردي على يد الكردي لن يخدم الشعب الكردي

ومن جهته أوضح محمد شكري، شقيق الشهيد كرناس الذي استشهد في جبال كردستان: "اعتقال مقاتلي الكريلا ليس عملاً كردياً، اختطاف الكردي على يد الكردي لن يخدم الشعب الكردي، نتمنى من الديمقراطي الكردستاني أن يترك هذه الألاعيب التي تخدم تركيا، ويعمل من أجل أبناء شعبه ويساندهم في جبال كردستان بدلاً من اختطافهم".

الكريلا قوة كردية تقاتل بإرادتها وستنتصر في النهاية

وأشاد شكري بالبطولات التي يبديها مقاتلو الكريلا، قائلا: "قوات الكريلا قوة كردية مؤلفة من أبناء الشعب الكردي في أجزائه الأربعة تعمل وتقاتل من أجل توحيد أراضي كردستان وتحقيق أهداف الشعب الكردي، هي قوة تقاتل بإرادتها وستنتصر في النهاية؛ لأن هدفها الأساس مصلحة الشعب الكردي وليس خدمة أعدائه".

وطالب محمد شكري في ختام حديثه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكشف عن مصير المقاتلين الثلاثة على الفور، "لأن المرحلة التي يمر بها الشعب الكردي حساسة جداً، ويجب أن نتحد ونعمل لهدف واحد".

وفي السياق نفسه، استنكرت مردية أحمد خليل، زوجة الشهيد رمضان، اختطاف المقاتلين الثلاثة، وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الديمقراطي الكردستاني باختطاف مقاتلي الكريلا، بل تاريخه مليء بهكذا أعمال"، مضيفة "نحن الأمهات نتألم عندما نشاهد الحزب الديمقراطي الكردستاني يقاتل إلى جانب تركيا ضد أبناء شعبه، لأن هذه ألاعيب تركيا من أجل خلق حرب وفتنة بين أبناء الشعب الكردي".

وأكدت مردية في ختام حديثها أن "الديمقراطي الكردستاني يحقق أهداف الاحتلال التركي في محاربة مقاتلي الكريلا الذين يهزمون قواته دائماً وينتصرون عليه".

(س ر)

ANHA