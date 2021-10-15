عوائل الشهداء تطالب بالكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال شكري سرحد

تجمّع العشرات من عوائل الشهداء والناشطين وأهالي مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، في موقع استشهاد عضو لجنة عوائل شهداء في حزب العمال الكردستاني، شكري سرحد، بمدينة السليمانية؛ في الأسبوع الثاني من الفعاليات الني أطلقوها من أجل الكشف عن القتلة، حسب ما نقلته وكالة روج نيوز.

وكان عضو لجنة عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت (شكري سرحد) قد تعرض بتاريخ السابع عشر من أيلول/ سبتمبر 2021 إلى جريمة اغتيال في مدينة السليمانية بحي جار جرا، من قبل أعضاء جهاز الاستخبارات التركية (الميت).

وبعد مرور 23 يومًا على استشهاد المناضل شكري سرحد، لم تكشف الأجهزة الأمنية في جنوب كردستان أية تفاصيل بخصوص الجريمة، ولم تفصح عن أي وثائق تتعلق باغتيال شكري سرحد في مدينة السليمانية أمام الرأي العام.

وكانت لجنة عوائل شهداء في حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستطلق فعاليات وأنشطة أسبوعية في مكان استشهاد شكري سرحد إلى أن يتم التعرف على القتلة، والكشف عن الوثائق التي بحوزة أجهزة الاستخبارات في مدينة السليمانية.

وأصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه “أن العوائل ستستمر في فعالياتها ونشاطاتها كل أسبوع في مكان الجريمة وغيرها من أماكن أخرى في مدينة السليمانية، حتى الكشف عن الوثائق التي بحوزة القوات الأمنية وإلقاء القبض على القتلة".

وأشار البيان إلى أن الأدلة الموجودة بحوزة القوى الأمنية في السليمانية لم يتم الكشف عنها بعد، الأمر الذي يثير الشبهات حيال القوى الأمنية.

والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قد أعلنت وجود العديد من الوثائق بحوزتها الخاصة بجريمة اغتيال شكري سرحد، وأكدت في وقت سابق أنها ستشارك هذه الوثائق مع الرأي العام.

(ف)