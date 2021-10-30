عوائل الشهداء تتعهد بتقديم الغالي والنفيس حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

في ظل استمرار دولة الاحتلال التركية بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ نحو 23عاماً، وسط صمت دولي مخزٍ على سياساتها، تزداد ردود فعل الأهالي اتجاه هذه الممارسات.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا مع عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

"لن نتراجع عن مطالبنا حتى تحرير القائد"

والد الشهيد كوجين، خليل بلال، أكد أن العزلة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي هي مؤامرة دولية تهدف إلى إبادة الشعب الكردي في شخصية القائد، وأن الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على قوات الدفاع الشعبي هدفها طمس هوية الكرد وإخماد ثورتهم.

وأشار بلال إلى مخاوف دولة الاحتلال التركية من أيديولوجية القائد التي تنادي بحرية الشعوب، قائلاً "على الاحتلال أن يكون على يقين بأنه غير قادر على كسر إرادة الشعب الكردي من خلال فرض العزلة على القائد، كون الشعب الكردي مؤمن بفكره وفلسفته لخلاصهم من الأنظمة السلطوية".

وتابع بلال: إن الصمت الدولي أمام تلك الانتهاكات دليل على أنها شريكة مع الدولة التركية في ممارسة سياستها القمعية والتعسفية.

وأكد بلال في نهاية حديثه على أن الكرد لن يتراجعوا عن قضيتهم وسيواصلون مسيرتهم حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد، وقال "لن تستطيع دولة الاحتلال التركية كسر إرادتنا، طالما نسير على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

فرض العزلة يهدف إلى شل حركة حرية كردستان

من جانبه تطرق والد الشهيد زكريا عفرين، إسماعيل قهوة، إلى السياسات التي تمارسها دولة الاحتلال التركية بحق الكرد، قائلاً: "تسعى دولة الاحتلال التركية إلى شل حركة حرية كردستان بكافة السبل، من خلال اعتقال القائد أوجلان وفرض العزلة المشددة عليه، لأنه نادى بالديمقراطية وأخوة الشعوب، وهذا المشروع يشكل خطراً على سياساتها".

وأضاف: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يدرك جيداً السياسات التي تتبعها دولة الاحتلال التركية بحق الكرد، وأن التاريخ سيدون تواطؤه مع الاحتلال ضد الكرد ".

واستنكر إسماعيل الصمت الدولي وصمت المنظمات الإنسانية التي لا تبدي أي ردة فعل اتجاه الانتهاكات التي تمارس بحق الكرد، مطالباً بوضع حد لممارسات سلطات الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي والقائد عبد الله أوجلان.

فكر القائد الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط

كما استنكر والد الشهيد شيندا، قمبر بكو العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركية على القائد أوجلان ومنع ذويه وعائلته من زيارته بهدف منع انتشار أفكاره التي تهدف إلى حل الأزمة العالقة في الشرق الأوسط.

وأشار بكو إلى أن هدف دولة الاحتلال التركية من تشديد العزلة على القائد هو إضعاف إرادة الشعوب عامةً، والمرأة خاصةً وطمس أفكار القائد التي نادت بتحرير المرأة وهذه الأفكار لا تخدم مصالح الاحتلال.

وأكد حسين بكو في نهاية حديثه على مواصلة النضال والكفاح حتى تحرير القائد أوجلان من سجن إمرالي ولو تطلب الأمر تقديم فلذات أكبادهم.

(ف)

ANHA