عوائل الشهداء تكرم جرحى الحرب في تل تمر

نظم مجلس عوائل الشهداء احتفالية تكريم لجرحى الحرب لما بذلوه في سبيل الوطن، في ساحة حديقة عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، حضرها العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. ومن ثم ألقى تركي الحسن أحد جرحى الحرب كلمة شكر فيها القائمين على الاحتفالية، وأكد على التزامهم بالنضال. كما دعا الشباب إلى التمسك بأرض الوطن وعدم الهجرة.

تلا ذلك إلقاء أبيات من الشعر من قبل نالين ممدوح اليونس عضوة مركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر. كما تخلل الاحتفالية تقديم فقرات غنائية قدمها أعضاء مركز الثقافة والفن.

ومن ثم قدم مجلس عوائل الشهداء هدايا رمزية لجرحى الحرب عربون شكر وامتنان لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن.

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

ANHA