عوائل الشهداء رداً على الهجمات الكيماوية: خيارنا الدائم هو المقاومة

يستهدف جيش الاحتلال التركي قوات الكريلا في زاب وآفاشين بمناطق الدفاع المشروع، منذ نيسان الماضي، بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة والمتطورة والمحرمة دولياً.

وأثناء مقاومة الكريلا لهجمات الاحتلال التركي في 5 تشرين الثاني، ارتقى 11 مقاتلاً/ ـة إلى مرتبة الشهادة، وذلك في أنفاق الحرب للشهيد خورسي. وخلال يومي 25 و26 تشرين الثاني الماضي، قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المقاومة لقوات الكريلا بالقنابل المحظورة الكيماوية مرتين، وبالطائرات الحربية 9 مرات، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة.

في هذا الصدد، استنكر أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين هجمات جيش الاحتلال التركي على مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، الذين سطّروا الملاحم بمقاومتهم وصمودهم أمام الأسلحة الفتاكة والمتطورة.

أشار عضو مجلس عوائل الشهداء في أحرز، مصطفى علوش إلى أن "استخدم جيش الاحتلال التركي السلاح الكيماوي المحرم دولياً، ضد قوات الكريلا في جبال زاب، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، دون رادع".

وأضاف علوش "كفى قتلاً وإراقة للدماء، كفى لهجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة".

دولة الاحتلال التركي ضعيفة أمام مقاومة الكريلا

من جانبها، قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية فافين بالشهباء، أمينة عثمان "لهزيمتها أمام مقاومة الكريلا في جبال كردستان، لجأت دولة الاحتلال التركي إلى استخدام أحدث أنواع الأسلحة حتى الكيماوي منها، في أنفاق الحرب".

ونوّهت "ارتقى 11 من مقاتلي الكريلا إلى مرتبة الشهادة؛ أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي وقصفه الكيماوي".

وأكدت "نحن أمهات الشهداء لن نترك أبناءنا الكريلا دون مساندة أبداً، سندعمهم بكل إرادتنا، وخيارنا الدائم هو المقاومة".

طالبت أمينة في ختام حديثها الدول والمنظمات الإنسانية والحقوقية بعدم التزام الصمت حيال هجمات الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً على الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

خيارنا هو المقاومة للوصول إلى الحرية

بدورها، قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية فافين، زكية يوسف "لن تفني هجمات الاحتلال التركي الكرد، لأنهم يستمدون مقاومتهم وقوتهم من فكر وفلسفة القائد أوجلان". وأشارت زكية "خيارنا المقاومة حتى تحقيق الحرية".

صمتها دليل شراكتها للاحتلال

استنكر عضو مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين عبد الحنّان معمو "هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، واستهدافه الكريلا بالسلاح الكيماوي"، مديناً "صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية حيال هذه الهجمات، يدل على شراكتها لها".

في ختام حديثه قال معمو "ليعلم العدو أن آمالنا ومقاومتنا لن تُكسر بهذه السهولة، نحن شعب مقاوم وسنقاوم مع قواتنا الكريلا في وجه جميع السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال التركي، إرادتنا قوية وصلبة".

(ل م)

ANHA