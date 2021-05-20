عوائل الشهداء للمجتمع الدولي: الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية

منذ الـ 23 من شهر نيسان من العام الجاري يتصدى مقاتلو الكريلا لهجوم جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، فيما أفاد قائد مركز الدفاع الشعبي مراد قره يلان أن الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا.

ذوو الشهيدين جانفدا حسكة (شهباز عزالدين سيدو) وزافر تولهلدان (محمد عبد القادر حسين)، اللذين استشهدا في منطقة مام رشو، تحدثوا عن مقاومة الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي واستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليّاً.

عبد القدوس حسين وهو عم الشهيد زافر تولهلدان الذي استشهد في منطقة مام رشو التابعة لآفاشين بعد مقاومة استمرت 10 أيام، قال: "أبارك شهادة زافر تولهلدان على جميع الشعب الكردي والقائد آبو. في آفاشين وزاب ومتينا تسطر مقاومة تاريخية. وقد سبق أن شنت دولة الاحتلال التركية هجمات على تلك المناطق، ولكنها هزمت في كل هجماتها. مقاومة الكريلا في هذه المنطقة مستمرة منذ عام 1985 ولم تندحر المقاومة في أي وقت بل تتعاظم وتتوسع".

'المقاتلون الـ 7 سطروا مقاومة بطولية'

حسين نوّه إلى أن الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المقاتلين الـ 7 في منطقة مام رشو، وأضاف: "زافر تولهلدان سطر مع رفاقه الـ 7 مقاومة بطولية ضد الجيش التركي في الـ 23 من نيسان، وخلال 10 أيام ألحقوا بالجيش التركي خسائر كبيرة؛ حيث وقع في مأزق كبير، ولم تنجح هجماته الجوية أيضًا، وعندما أدركت حكومة العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أنها لن تستطيع التقدم جراء مقاومة الكريلا، استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد 7 مقاتلين. باسم عائلة ظافر نتوجه بالعزاء لسائر الشعب الكردي، ونعاهد على مواصلة نضاله".

'نداء موجه إلى المؤسسات والمنظمات الدولية'

حسين نوّه إلى ضرورة التحقيق في إقدام دولة الاحتلال التركية على استخدام الأسلحة الكيماوية، وقال بهذا الصدد: "من هنا نتوجه بالنداء إلى القوى الدولية؛ لأن هناك دلائل بأن الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليًّا. أبناؤنا قتلوا بالأسلحة الكيماوية بينما كانوا يدافعون عن أرضهم. الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضدنا وعلى أرضنا، وعلى القوى والمؤسسات الدولية التحقيق في الموضوع، وفرض عقوبات على الدولة التركية بسبب جرائمها ضد الإنسانية".

'نريد معرفة الطريقة التي قتلوا بها'

وتابع حسين حديثه بالقول: "باسم عوائل الشهداء، نرغب بمعرفة كيف قتل أبناؤنا من قبل الجيش التركي. نحن نطالب بأن يذهب أطباء مستقلون لإجراء الفحوصات والاختبارات لمعرفة ما إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية أم لا، ونطالب جميع الدول، وجميع مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الطبية الدولية، بإجراء الفحوصات على جثامين أبنائنا. حتى الآن لم تظهر أية تصريحات من قبل المسؤولين في الدولة التركية، ولا نعرف أين هي جثامين أبنائنا. لقد علمنا بنبأ استشهادهم فقط من التصريحات. الدولة التركية تعرقل جميع المبادرات القانونية والحقوقية. ولأننا في روج آفا حتى الآن لم يتم إخبارنا أو مراجعتنا".

'يجب تحقيق الوحدة الوطنية'

حسين أكد حاجة الشعب الكردي الملحة إلى الوحدة الوطنية، وأضاف حول الموضوع: " نحن اليوم نعيش مرحلة تاريخية وعلى الشعب الكردي العمل من أجل توحيد صفوفه وتحقيق وحدته الوطنية. هناك بعض القوى ما زالت تتحالف مع الدولة التركية. هذه الدولة التي تقتل أبناءنا بالأسلحة الكيماوية. فإذا لم تنضم هذه القوى إلى الوحدة الوطنية فإن الشعب الكردي وكذلك التاريخ سوف يلعنها، ونحن في عوائل الشهداء سوف نلعنها في حال لم تحقق الوحدة الوطنية، ولن نعفو أبدًا عن أولئك الذين ارتكبوا الخيانة بحق أبنائنا".

'حان وقت حماية الأرض'

شهناز سيدو وهي والدة الشهيد جانفدا حسكة الذي استشهد في آفا شين بالأسلحة الكيماوية، قالت: "أبناؤنا يدافعون عن أرضهم ضد الاحتلال. ونحن لا نقبل أن يتم استخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم، يجب على القوى الدولية والحكومات إجراء التحقيقات. فكيف لهم أن يقتلوا أبناءنا بالأسلحة الكيماوية؟ الدولة التركية اليوم تفعل ذلك، وغدًا سوف تفعل الشيء نفسه في مكان آخر. وأنا أسأل الأطباء الموجودين في أوروبا، لقد قتل أبناؤنا بالأسلحة الكيماوية، ليذهبوا إلى هناك لإجراء التحقيقات والفحوصات على الجثامين. منذ أيام ونحن لا نعلم أين هي الجثامين. الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية في عفرين وسري كانيه وفي مناطق الكريلا، ويجب على القوى الدولية وضع حد للدولة التركية".

'استشهدوا من أجل شعبهم وكرامتهم'

عز الدين سلو، والد الشهيد جانفدا حسكة تحدث أيضًا حول الموضوع: "عندما سمعنا نبأ استشهاد ابننا، شعرنا بحزن كبير، ولكننا قلنا إن ابننا استشهد من أجل كرامته وكرامة شعبه. نحن فخورون بشهادته، ولن نستسلم للأعداء. الدولة التركية استخدمت ضدهم الأسلحة الكيماوية لأنهم كانوا يدافعون عن أرضهم".

سلو قال أيضًا إن الدولة التركية سبق لها أن استخدمت الأسلحة الكيماوية في عفرين وسري كانيه ومناطق الكريلا، وأضاف أيضًا: "الدولة التركية تسعى من خلال هذه الهجمات إلى القضاء على الشعب الكردي بشكل كامل. ولكن إرادتنا أقوى من تقنياتهم وأسلحتهم".

'يجب إجراء التحقيقات'

سلو قال إن الشهيد جانفدا و6 من رفاقه أبدوا مقاومة بطولية ضد جيش الاحتلال التركي، وقال بهذا الصدد: "الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد أبنائنا. فيما تلتزم دول العالم الصمت إزاء هذه الهجمات والجرائم، كما أنها تغض النظر عن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية المحظورة دوليًّا وحتى الآن لم تتخذ أي موقف حيال هذا الأمر. أردوغان يرتكب هذه المجازر أمام مرأى العالم. إننا بصفتنا ذوي الشهداء نطالب حكومات العالم بالتحقيق في هذا الموضوع. ونطالب بشكل خاص منظمات حقوق الإنسان العالمية، بإجراء تحقيق حول استخدام تركيا الأسلحة المحرمة دوليًّا. نحن حتى الآن لا نعرف أين هي جثامين أبنائنا".

عضو مؤسسة دعم عوائل المفقودين محمد أوزدمير تحدث أيضًا حول الموضوع، وقال بهذا الصدد: "بعد مراجعة عوائل مقاتلي الكريلا الذين فقدوا حياتهم في الـ 3 من أيار خلال المواجهات في منطقة آفاشين، علمنا أن 7 من مقاتلي الكريلا فقدوا حياتهم، وأنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم، وقد تم إحالة العوائل إلى الادعاء العام، ونحن بدورنا في الجمعية سوف نعمل على التحقيق في الموضوع".

'يخفون جثامين الكريلا'

أوزدمير أشار إلى أنهم تلقوا معلومات بتاريخ 3 أيار، بأنه تم إغلاق مشفى جولميرك أمام المدنيين، وأضاف حول الموضوع: "بعد ورود تلك المعلومات، علمنا أن جثامين 7 من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي موجودة هناك، وعندما سألنا المشافي الموجودة في النواحي الأخرى، علمنا أن الجثامين موجودة هناك. اثنتان من العوائل راجعتا الادعاء العام ولكن لم يتم الرد على مطالبهما. نحن نخشى بالدرجة الأولى ألا يتم إظهار وعرض الجثامين لأنهم قتلوا بالأسلحة الكيماوية. ولكننا سنواصل في هذه المرحلة، إثارة الرأي العام إلى حين إظهار الجثامين، وسنكون إلى جانب العوائل، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا كشف الحقيقة. سوف نقدم الدعم اللازم للعوائل".

(ك)

ANHA