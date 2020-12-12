عوائل الشهداء لأهالي شنكال: نحن معكم في خندق واحد

وألقت مؤسسة عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام بصدد الاتفاق الموقّع بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شنكال.

وقرئ البيان في ساحة مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو، من قبل عضو مجلس مؤسسة عوائل الشهداء بمقاطعة قامشلو، عبيد عطي.

وعبر عطي في البيان عن قلق عوائل الشهداء على امتداد جغرافية إقليم الجزيرة مما" يجري من مؤامرات بحق إرادة شعبنا في شنكال".

وعدّ بيان مؤسسة عوائل الشهداء أن" ما يجري من تصعيد جديد من قبل القوى الإقليمية متمثلة بتركيا والعراق والحزب الديمقراطي الكردستاني، والهدف الرئيس منه كسر إرادة شعبنا في شنكال والقضاء على تجربته الرائدة في حماية وإدارة نفسه ".

وأشار البيان إلى وقوف تركيا وراء المؤامرة ضد شنكال: "إن ما يطرح في هذه المرحلة الحرجة لا يخدم قضية الشعب الإيزيدي إنما هي مؤامرة محاكة في دوائر مظلمة تديرها الاستخبارات التركية ليعود بشنكال إلى الوراء وليكون شعبًا بلا إرادة ولا تنظيم".

ودعا البيان "القوى السياسية الكردستانية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في عدم إفساح المجال لتدهور الأوضاع في شنكال، لأنها ستلقي بظلالها على عموم أجزاء كردستان، وأهداف الدولة التركية والمتورطون معها من الكرد واضحة من هذه العملية، وهي حصار روج آفا وفصل أجزاء كردستان عن بعضها لتكون فريسة سهلة لسياساتهم القبيحة".

ولفت عطي عبر البيان إلى تضامن أسر الشهداء مع مقاومة أهالي شنكال "رسالتنا كعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة إلى أهلنا في شنكال بأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والمرض، وسنكون معكم لحظة بلحظة وفي خندق واحد لنحافظ على ميراث شهدائنا وما حققوا لنا من استقرار".

وحذّر البيان من مجازر قد تُرتكب بحق الإيزيديين "نداؤنا إلى كل محبي الإنسانية من منظمات دولية وحقوقية لنجدة أهلنا في شنكال، وعدم فتح الطريق أمام مجازر تاريخية أخرى بحق هذا الشعب المسالم الذي يعيش على أرض الآباء والأجداد".

واختُتم البيان بالتأكيد على وحدة الشعب الكردي في مجابهة أطماع تركيا التوسعية "ونرفع صوتنا عاليًا ليسمعه العالم بأكمله، بأن كردستان بقعة جغرافية واحدة والكرد شعب واحد، ولن تستطيع سياسات أردوغان مهما بلغت من الدناءة فصل هذه اللحمة".

( كروب/ م ح)

ANHA