عوائل الشهداء في منبج: لتركيا تاريخ حافل بالإجرام والإبادات الجماعية وقتل الأبرياء

وقرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في الجهة الجنوبية لمدينة منبج من قبل عضو المجلس، محمود أبو عيدو، بحضور أعضاء المجلس وأهالي الشهداء.

واستنكر البيان الأعمال الإجرامية لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والمجازر التي ارتكبتها بحق المدنيين، وآخر أعمالها الإجرامية اعتداؤها على مدينة الصمود كوباني، المدينة التي كانت مقبرة لأكبر وأخطر إرهابيي العالم.

وأشار البيان إلى استهداف وقتل الأبرياء في كل من تل تمر وعين عيسى، وأخيراً استهداف سيارة مدنية في قامشلو واستشهاد ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، الثلاثاء.

وأكد البيان أن دولة الاحتلال تسعى دائماً إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة من خلال عدوانها المستمر؛ لتعميق الأزمة السورية أكثر، وأضاف "فدولة الاحتلال التركي كانت ولا زالت حاضنة للإرهاب ولها تاريخ حافل في الإجرام والإبادات الجماعية وقتل الأبرياء".

وناشد البيان الرأي العام والعالمي والمجتمع الدولي التحرك والعمل الجاد منع استمرار الأعمال الإجرامية لدولة الاحتلال التركي بحق المدنيين التي تجاوزت كل القيم.

(أ ق/ج)

ANHA