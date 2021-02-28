عوائل الشهداء في كوباني تستذكر شهداء شهر شباط

ونظّم مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني مراسم لاستذكار الشّهداء الذي استشهدوا في شهر شباط، وذلك في مزار الشّهيدة دجلة، بمشاركة العشرات من الأهالي.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات أوصمان خلف كلمة، قال فيها: "نحن اليوم نستذكر شهداء شهر شباط، هؤلاء الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم لنحيا بسلام وأمان في وطن يعمّ فيه التعايش المشترك، لذلك يجب علينا أن نبقى على العهد لهم مدى الحياة".

وأضاف أوصمان: "هؤلاء الشهداء هم أبناؤنا، حقّقوا لنا من خلال تضحياتهم مكتسبات في شمال وشرق سوريا، لذلك يجب علينا أن نتمسّك بتلك المكتسبات بكلّ قوّتنا، وأن نذود عنها كما ضحّوا هم بأرواحهم".

ومن ثمّ اختتمت مراسم الاستذكار بإيقاد الأهالي الشّموع على أضرحة الشّهداء في مزار الشهيدة دجلة.

(س ع/إ )

ANHA