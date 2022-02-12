عوائل الشهداء في كركي لكي تندد بالمؤامرة الدولية

استنكرت عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، ودعت إلى تصعيد النضال حتى "تحرير القائد عبدالله أوجلان جسدياً".

ويصادف الـ15 من شباط الجاري، الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله أوجلان التي أدت لاعتقاله في عام 1999.

وتجمع اليوم العشرات من ذوي الشهداء في ناحية كركي لكي أمام مبنى نقابة العمال في بلدة رميلان للتنديد بالمؤامرة الدولية.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره ذوو الشهداء بهذا الصد من قبل روكن خشمان عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي.

البيان استنكر بداية "المؤامرة الدولية للفاشية الرجعية التركية ضد قائد الإنسانية وصاحب الفكر الحر القائد المناضل عبدالله أوجلان".

وتابع البيان "في كل ذكرى اعتقال القائد أوجلان سوف نرفع مشاعل المقاومة ضد الطاغية أردوغان، وبالنسبة لنا فإن قضية القائد ومشروع الديمقراطية من أولويات مشاريعنا، ويبقى مصير شعوب المنطقة حقيقة يجب على العالم أن يراها".

وأكد ذوو الشهداء على ضرورة تصعيد النضال حتى تحرير القائد عبدالله أوجلان جسدياً : "يجب أن يكون هدفنا الأساسي حرية القائد جسدياً، لأن فكره الحر أنار العالم وأراد أن تكون المرأة سداً منيعاً أمام من يسعى إلى كسر إرادتها".

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