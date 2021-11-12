عوائل الشهداء في دمشق تستنكر مجزرة قامشلو التي ارتكبها الاحتلال التركي

وأصدر اليوم مؤسسة عوائل الشهداء في حي زورافا بالعاصمة السوري دمشق بياناً إلى الرأي العام، لاستنكار المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في مدينة قامشلو والتي راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة واحدة، حيث قرئ البيان في الحي بحضور العشرات من عوائل الشهداء، وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء مزكين يوسف، وقالت:

"باسم مؤسسة عوائل الشهداء وأبناء شعبنا المقيمين في العاصمة دمشق نستنكر وندين بأشد العبارات الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين في مدينة قامشلو وبقية المناطق السورية عن طريق الطائرات المسيرة، وهذا وإن دلت هذه الهجمات الهمجية على شيء فتدل على إفلاس نظام اردوغان عالميا واقليميا وداخليا، والغاية من هذه الهجمات هو التستر على فشل سياسته على كافة الصعد.

وكما ندين سياسات الدول التي تلتزم الصمت حيال جرائم حكومة العدالة والتنمية الفاشية إذ اننا نعتبر هذا الصمت هو تأييد للمجازر التركية الهادفة للنيل من إرادة شعبنا الكردي بشكل خاص والشعب السوري بشكل عام.

وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية ندعو ابناء شعبنا والدولة السورية وكافة القوى السياسية الوطنية الوقوف في وجه ارهاب الدولة التركية ورئيسها أردوغان والذي يعتبر الأب الروحي للتنظيمات الاصولية الإرهابية والذي بات يشكل الخطر على أمن وسلام المنطقة بدورها تهدد الأمن والسلام الدوليين، ومن هنا نطالب المنظمات الحقوقية الدولية ولجان حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم كما نطالب كلا من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الضغط على النظام التركي الفاشي للكف عن استهداف المدنيين والحيلولة دون تكرار هذه الأفعال الإجرامية للفاشية التركية باعتبارهما القوتان الضامنتان لوقف إطلاق النار على كافة الجغرافية السورية، ونناشد ايضا جميع القوى الديمقراطية والمحبة للسلام في جميع انحاء العالم ان يضموا اصواتهم الى صوت ابناء الشعب السوري في شمال وشرق سوريا وإدانة هذه الجرائم التي يقوم بها الجيش التركي باستهدافه للمدنيين.

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ANHA