عوائل الشهداء في دمشق تستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا

وتجمع العشرات من عوائل الشهداء في حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق، للاستنكار هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدرته مؤسسة عوائل الشهداء بهذا الصدد من قبل عضو لجنة الجرحى زينب عمر.

وجاء في مستهل البيان: "نحن في مؤسسة عوائل الشهداء ندين ونستنكر بشدة تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماتها والقصف المتكرر بأسلوبها الوحشي وإتباعها سياسة ارهاب الدولة على مناطق شمال وشرق سورية ".

وأضاف "حيث كثفت الدولة التركية هجماتها على مناطق شمال وشرق سورية من الشهباء الى عين عيسى، وفي داخل مقاطعة قامشلو على طول الخط الحدودي مما أدى الى استشهاد عشرات المدنيين والأطفال واستهداف قوات سورية الديمقراطية التي هي جزء من قوات التحالف في مهامهم ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وطالب البيان "الدولة الفاعلة في الملف السوري ببيان مواقفها اتجاه الاعتداءات المتكررة اليومية اتجاه شعبنا، فالصمت لا يدل سوى على الموافقة على جرائم الاحتلال التركي".

كما دعا البيان: "جميع السوريين الوطنيين الشرفاء ونقول إن حل الازمة السورية لن يكون عبر منصات خارجية أو إقليمية، فكل دولة تسعى وراء مصالحها. بل أن الحل يجب أن يكون سورياً".

ANHA