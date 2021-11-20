عوائل الشهداء في دمشق تنظم مراسم عزاء لشهداء مجزرة الهليلية

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة ألقاها الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء مصطفى نعسان الذي توجه بداية بالعزاء للشعب الكردي وذوي الشهداء يوسف ومحمد ومظلوم كلو.

وأضاف :"إن عدونا عدو وحشي بكل معنى الكلمة، فهو بأساليبه القمعية والوحشية يسعى لإبادة الشعب الكردي من خلال استهداف الأفراد والعائلات كما حدث منذ أيام حين استهدف سيارة مدنية راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، وذلك أمام أعين العالم أجمع وتحت مظلة الأمم المتحدة التي لا تتحرك ولا تتفوه بكلمة واحدة لتوقف هذه الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد شعبنا".

وأكد مصطفى نعسان على مواصلة النضال والانتقام لدماء الشهداء.

ويتوافد الأهالي إلى الصالة للمشاركة في مراسم العزاء.

(س.ع/ك)