عوائل الشهداء في الطبقة تدين الهجمات التركية على مقاطعة كوباني

أصدر مجلس عوائل الشهداء بياناً استنكر فيه الاعتداءات التركية على المدنيين في مقاطعة كوباني والتي خلفت شهداء وجرحى آخرهم الطفل عبدو حنيفي الذي فقد ساقه في تلك الهجمات.

وألقي البيان من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمد العرب بمشاركة عدد من ذوي الشهداء، وجاء في نص البيان:

" يستمر الاحتلال التركي بانتهاكاته اليومية وبشكل عام على شمال وشرق سوريا والمناطق الحدودية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة وغيرها".

وتابع البيان : "بتاريخ 9 يناير الجاري قامت طائرة مسيرة للاحتلال التركي بقصف الأهالي في مدينة كوباني مدينة الصمود والمقاومة أسفر القصف عن استشهاد مواطن وبتر ساق طفل وإصابة آخرين بإصابات بليغة".

وطالب البيان في ختامه الدول الضامنة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات ووضع حد لاعتداءات الدولة التركية المستمرة على شمال شرق سوريا".

(ع ص)

ANHA